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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد الجليل: حسام حسن يحتاج للحصول على الثقة.. ولن يدخل في صدامات

عبدالجليل
عبدالجليل

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عليه استغلال البطولة الودية الدولية من أجل الظهور بشكل قوي، مشيرًا إلى أنه دائم يصنع حالة في أي فريق يتولى تدريبه، ويحظى باهتمام إعلامي كبير بسبب نجوميته الكبيرة، متمنيًا وجود دعم جماهيري كبير للجهاز الجديد للفراعنة، مثلما كان يحدث أيام حسن شحاتة.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أي لاعب يتم استبعاده من المباريات عليه البقاء مع زملائه في الفريق احترامًا للجهاز الفني واللاعبين، وحسام حسن متفاهم للغاية مع الجهاز المعاون، وهو يحب التدريب جدًا، ودائمًا ما يتحدث مع جهازه المعاون في أي وقت بشأن تطبيق أفكار فنية في المباريات والتدريبات".

وأضاف: "موضوع الحب والكره غير جيد للمدربين، الأهم هو تحقيق المكسب، هناك مدربين تعتمد على لاعبين ليسوا نجومًا لكنهم ينفذوا التعليمات ويساهمون في الانتصارات، ومهما بلغت درجة الحب والكره فلن تكون على حساب الفريق مطلقا، كما أنه بعيد عن الجرينتا يقوم بعمل فني رائع ويعشق العمل والتكتيك، وسلاحه الضغط العالي وقوة الوسط، والمحافظة على شباكه نظيفة، واتمنى أن يتعامل مع اللاعبين بهدوء لأن المنتخب يختلف عن الأندية".

وتابع: "حسام حسن يحتاج للحصول على ثقة كبيرة، وتحقيق الانتصارات مع منتخب مصر في عدد من المباريات المقبلة، وأتمنى ألا يتم انتقاده أو الهجوم عليه مع أول مباراة ودية، وهناك تفاهم كبير بين حسام مع مسئولي النادي الأهلي قبل لقاء سيمبا التنزاني ولديه قناعة ببعض اللاعبين، وسيبدأ التعامل بشكل جيد مع الأندية للحصول على الدعم الكامل للاستفادة منه مستقبلا وعدم الدخول في أي أزمات مثلما كان يفعل الجوهري وحسن شحاتة".

وواصل: "إبراهيم حسن كان نجمًا كبيرًا في الجبهة اليمنى، وقيامه بشرح بعض الأمور الفنية لـ محمد هاني أمر طبيعي، مثل عبدالواحد السيد في الزمالك لو قام بتوجيه الحراس (شئ عادي جدًا).. وبالتأكيد إبراهيم من أعظم ظهراء الجانب الأيمن، وهاني سوف يستفيد منه كثيرًا".

وأتم: "هناك روح جيدة وعزيمة لدى اللاعبين في منتخب مصر من أجل الظهور بشكل قوي أمام نيوزيلندا، واعتقد أن البداية ستكون جيدة، ولابد من الانتظار لحين رؤية عمل الجهاز الفني الجديد وعدم التسرع في الاحكام، وهو لا يمتلك (عصا سحرية) لتغيير كل الأمور بشكل سريع".

الأهلى مصر

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