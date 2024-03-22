منهم نادية إسكندر ونجلاء الأهواني.. كواليس تكريم الرئيس السيسي لسيدات مصريات

قالت الإعلامية شافكي المنيري، إن الرئيس السيسي اليوم كرم نماذج مضيئة من السيدات المشرفات في مختلف المجالات، مضيفة أن هذا التكريم في احتفال المرأة المصرية الذي شاهدناه صباح اليوم.



وأضافت « المنيري » خلال تقديمها لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن من السيدات المصريات التي كرمهم الرئيس "السيسي" الدكتورة "نادية إسكندر" وزيرة البحث العلمي سابقاً والحائزة على جائزة الدولة التقديرية، والدكتورة "نجلاء أنور الأهواني" وزيرة التعاون الدولي سابقاً، و"سميحة راهب" رائدة التعليم ومديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك و الدكتورة "منى صالح" استاذ المونتاج بالمعهد العالي للسينما.





وأشارت الإعلامية شافكي المنيري، إلى أن كرم ايضاً الدكتورة "ميساء انور" صاحبة فكرة المشروع القومي لمحو الأمية و الدكتورة "تيسير توفيق ابو النصر" عميدة كلية الهندسة في جامعة اوتاوا بكندا.





