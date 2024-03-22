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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب أزمة نفسية

دفن جثة شاب تخلص من حياته في بولاق الدكرور

صدى البلد

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص عثر عليها مشنوقا داخل شقته ببولاق الدكرور، عقب مناظرة جثمانه والإطلاع على تقرير الطب الشرعي المتضمن أسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة. 

وكشفت التحريات ان الشاب المتوفي والذى يدعى "كريم"، كان يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات باستثناء حز بالرقبة، ويرجح أن يكون تخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية.

بدأت الواقعة بتلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مشنوقًا داخل منزله.


وعلى الفور انتقلت فرقة من رجال المباحث إلى محل البلاغ الوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

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