سيارة نقل تطيح بـ ميكروباص في بولاق الدكرور وإصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص متوقفة ببولاق الدكرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمد شرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بوجود حادث تصادم ومصابين بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، وبالفحص وعمل التحريات تبين أنه أثناء وقوف سيارة ميكروباص قيادة “على.ه”، سائق، مصاب بجروح بالوجه والجسم، وبرفقته شخصين مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اصطدمت بهم سيارة نقل قيادة “عبدالمنعم.م”، سائق، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبرفقته شخص آخر مصاب بكسر بالذراع.

وأسفر الحادث عن تحطم السيارتين بشكل كامل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، ورفع السيارات المنكوبة من الشارع، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.