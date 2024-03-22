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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد النني يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مباراة نيوزيلندا..ماذا قال نجم آرسنال

محمد النني
محمد النني

يفتتح منتخب مصر لكرة القدم الليلة اولى مباريات بطولة كأس العاصمة التي تستضيفها مصر الشهر الحالي.

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وحرص محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي على توجيه رسالة للمنتخب الوطني قبل مواجهة منتخب نيوزيلندا في افتتاح البطولة، تقام خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.


وكان حسام حسن مدرب منتخب مصر استبعد محمد النني من قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس كون اللاعب لا يشارك مع أرسنال الإنجليزي في المباريات الرسمية.


ونشر محمد النني صورة لمنتخب مصر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وكتب: “كل التوفيق للمنتخب المصري اليوم”.

ويدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، مباراته الأولى تحت قيادة جهازه الفني الجديد بقيادة حسام حسن المدير الفني وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، حيث يواجه نظيره منتخب نيوزيلندا، في افتتاح بطولة كأس العاصمة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري،  بمشاركة منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

واستعد منتخب مصر لبطولة كأس العاصمة، بدخول معسكر تدريبي الثلاثاء قبل الماضي، بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، في الظهور الأول لمديره الفني الجديد حسام حسن، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العاصمة.

بطولة كاس العاصمة منتخب مصر

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