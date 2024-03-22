عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقـ.ـتل 40 وإصابة 100 جراء هجوم إرهابي يضرب قاعة حفلات موسيقية في موسكو

صدى البلد

هز هجوم مروع موسكو، أودى بحياة ما لا يقل عن 12 شخصًا وخلف العديد من الجرحى فيما يوصف بأنه أسوأ عمل إرهابي يضرب روسيا منذ سنوات.

اقتحم مسلحون يرتدون زيا عسكريا قاعة حفلات كبرى وأطلقوا النار وفجروا عبوات ناسفة مما أدى إلى حالة من الذعر والفوضى في أنحاء القاعة.

وفقًا لتقارير وكالة RIA ووكالة تاس، بدأ ثلاثة أفراد على الأقل يرتدون ملابس مموهة الهجوم، وفتحوا النار بشكل عشوائي داخل قاعة موسيقى مدينة كروكوس. وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي خرجت من مكان الحادث مشاهد رعب، حيث اشتعلت النيران في قاعة الحفلات الموسيقية وفرار رواد الحفل المذعورين بحثًا عن الأمان.

ووصف شهود عيان المهاجمين بأنهم مدججون بالسلاح ومدربون تدريبا جيدا ويحملون أسلحة آلية وربما يحملون متفجرات. ووصف عمدة موسكو سيرجي سوبيانين الحادث بأنه "مأساة كبيرة"، وهرعت خدمات الطوارئ إلى الموقع لمساعدة الجرحى وإجلاء الناجين.

يحمل الهجوم أوجه تشابه مخيفة مع الفظائع الإرهابية الماضية في أوروبا، ويستحضر ذكريات مذبحة باتاكلان في باريس وأزمة الرهائن نورد أوست في موسكو. ولا يزال الدافع الدقيق وراء الهجوم غير واضح، لكن السلطات تشتبه في أن الإرهاب هو نية الجناة.

وفي أعقاب الهجوم، ظهرت تقارير متضاربة حول أرقام الضحايا، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد القتلى يصل إلى 40 شخصًا وأكثر من 100 جريح. ويواصل عمال الطوارئ جهودهم لتأمين المنطقة وتقديم المساعدة للمتضررين.

ويثير توقيت الهجوم مخاوف، لأنه يأتي بعد وقت قصير من إصدار الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، تحذيرات بشأن التهديدات الأمنية المحتملة التي تستهدف التجمعات العامة في روسيا. وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بين القوات الروسية والمتشددين الإسلاميين المسلحين في منطقة إنغوشيا، مما يؤكد التحديات الأمنية المستمرة التي تواجه البلاد.

وبينما تتكشف التحقيقات في الهجوم، يظل التركيز على القبض على الجناة وضمان سلامة المواطنين. إن صمود الشعب الروسي في مواجهة أعمال العنف الشنيعة هذه هو بمثابة شهادة على قوته ووحدته في أوقات الأزمات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة .. غدا

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

حسام حسن يعلن تشكيل المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: رمضان صحبي مش غلطان.. والانتماء «رقم في عقد»

الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين.. تفاصيل

ليستر سيتي يقاضي رابطة الدوري الإنجليزي لهذا السبب

مجدي عبد الغني: أنا أول من سجد بالملاعب في العالم

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

حسام حسن يعلن تشكيل المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

مي عمر تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

بشرى للموظفين .. ماذا يحدث في المرتبات قبل عيد الفطر 2024

حلويات رمضان| طريقة عمل أصابع زينب

فيديو

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

مشهد جريء رفضته لقاء الخميسي وهذه الفنانة وافقت عليه | فيديو جراف

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ