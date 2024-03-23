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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| روجينا دخلت قبرا في كواليس سر إلهي.. شمس الكويتية تثير الجدل مع سيدة مسنة

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: شمس الكويتية تثير الجدل مع سيدة مسنة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

سوزان نجم الدين: هناك روايات كثيرة عن فرقة الحشاشين

عبرت الفنانة سوزان نجم الدين  عن سعادتها باختيار المخرج بيتر ميمي لها  فى مسلسل الحشاشين ، مشيرة أنها سبق وشاركت معه  كضيف شرف في مشهد واحد وكان من مشاهد الماستر سين في مسلسل كلبش الجزء الثالث، لذلك سعدت بالعمل معه هذا العام.

وعن رأيها في اختيار العامية في مسلسل "الحشاشين"، تؤكد أنها مع وجهة نظر المخرج في اختيار العامية في العمل، مشيرة أن اختياره قد يرجع لرغبته في أن يصل المسلسل أكبر عدد من الجمهور في أنحاء الوطن العربي.

 

تزامنا مع احتفالات عيد الأم.. شمس الكويتية تثير الجدل بصورة مع سيدة مسنة

أثارت صورة للفنانة الكويتية شمس مع سيدة مسنة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع احتفالات عيد الأم، بعد نشرها على حسابها الرسمي على إنستجرام.

لاقى منشور شمس ردود فعل متباينة من قبل المتابعين، وظن البعض ان صورة شمس تجمع مع والدتها، خاصة أنه تم تداولها خلال الاحتفالات بعيد الأم، كما عبر البعض عن سعادتهم بصداقة شمس مع المرأة المسنة.

 

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

تحدثت الفنانة روجينا، عن كواليس مسلسل سر إلهي، المعروض حاليا عبر قناة cbc، الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وقالت روجينا في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها على المسلسل، وعلقت: «الحمد والشكر لله.. ردود أفعال فوق ما كنت أتوقع وكرم ربنا كبير على المسلسل، وأحلى ما في الموضوع إن ردود الأفعال جاءت خلال تصوير المسلسل وكنا بنيجي نشتغل واحنا في منتهى السعادة».

 

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبر حقيقي من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

تحدثت الفنانة روجينا، عن كواليس مسلسل سر إلهي، المعروض حاليا عبر قناة cbc، الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وقالت روجينا في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن شخصية نصرة التي تلعبها ضمن أحداث مسلسل سر إلهي، موجودة في كل بيت فهي تضحي من أجل بيتها وأخواتها، مشيرا إلى أن الشخصية صعبة، ومجهدة لكن توفيق ربنا كان حليفها في التصوير.

 

روجينا سر إلهي شمس الكويتية سوزان نجم الدين اشرف زكي مسلسل سر إلهي

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