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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سوزان نجم الدين: هناك روايات كثيرة عن فرقة الحشاشين

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

عبرت الفنانة سوزان نجم الدين  عن سعادتها باختيار المخرج بيتر ميمي لها  فى مسلسل الحشاشين ، مشيرة أنها سبق وشاركت معه  كضيف شرف في مشهد واحد وكان من مشاهد الماستر سين في مسلسل كلبش الجزء الثالث، لذلك سعدت بالعمل معه هذا العام. 


وعن رأيها في اختيار العامية في مسلسل "الحشاشين"، تؤكد أنها مع وجهة نظر المخرج في اختيار العامية في العمل، مشيرة أن اختياره قد يرجع لرغبته في أن يصل المسلسل أكبر عدد من الجمهور في أنحاء الوطن العربي 


وتؤكد أن الجدل التاريخي حول العمل أمر طبيعي كون تلك الحقبة التي تواجدت فيها تلك الفرقة الإرهابية لا يوجد معلومات تثبت حقيقة تلك الفترة، فلا يوجد من يعرف الحقيقة الكاملة ولكن هناك الكثير من الروايات. 
وأما عن شخصية عبير في الصديقات، فتوضح أنها شخصية جدعة وتقف بجوار أصدقاءها، وأنها سعيدة للغاية بردود الأفعال، مشددة أن العمل يتم تصويرة منذ عدة 10 أشهر ،  وهو من الأشياء بكل تأكيد التي تؤثر على الحالة النفسية، مشددة أنها اعتذرت عن أكثر  من عمل بسبب التزامها بالصديقات. 


وتلفت أن الدراما السورية تشهد انتعاشه كبيرة للغاية وأن هناك العديد من الأعمال الكبيرة المهمة،  موضحة أنها تحتاج لفترة راحة بعد انتهاء الموسم الرمضاني وبعدها ستبدأ تصوير عمل إنتاج كويتي في تركيا.

سوزان نجم الدين مسلسل الحشاشين الحشاشين

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