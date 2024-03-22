روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

تحدثت الفنانة روجينا، عن كواليس مسلسل سر إلهي، المعروض حاليا عبر قناة cbc، الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وقالت روجينا في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها على المسلسل، وعلقت: «الحمد والشكر لله.. ردود أفعال فوق ما كنت أتوقع وكرم ربنا كبير على المسلسل، وأحلى ما في الموضوع إن ردود الأفعال جاءت خلال تصوير المسلسل وكنا بنيجي نشتغل واحنا في منتهى السعادة».

وتابعت روجينا: «بشكر المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف أمين جمال وكل زمايلي اللي اشتغلوا معايا في المسلسل بمنتهى الحب وكانوا عاملين مباراة تمثيل كبيرة، وبشكر كل أساتذتي اللي كنت ببقى سعيدة وأنا واقفة جنبهم.. وبشكر أشرف زكي حبيبي وجوزي وسندي ورفيق الرحلة، وبقول إن لولاه مكانش المسلسل وصل للي وصله دلوقتي وبناتي ربنا يخليهم ليا، وبشكر جمهوري اللي وقف جنبي ودعموني وأيدوني».

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.