تزامنا مع احتفالات عيد الأم.. شمس الكويتية تثير الجدل بصورة مع سيدة مسنة

أثارت صورة للفنانة الكويتية شمس مع سيدة مسنة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع احتفالات عيد الأم، بعد نشرها على حسابها الرسمي على إنستجرام.

لاقى منشور شمس ردود فعل متباينة من قبل المتابعين، وظن البعض ان صورة شمس تجمع مع والدتها، خاصة أنه تم تداولها خلال الاحتفالات بعيد الأم، كما عبر البعض عن سعادتهم بصداقة شمس مع المرأة المسنة.

وتظهر الصورة شمس مع سيدة مسنة ترتدي ملابس بسيطة، وعلقت شمس على الصورة قائلة: "مع أم محمد من الشرقية، حبيبتي وروحي".

أوضحت شمس في تعليقات لاحقة أنها تعرفت على السيدة أم محمد أثناء رحلتها إلى محافظة الشرقية في مصر، وأن صداقة قوية نشأت بينهما، واصفة إياها بـ "الأم التي لم تنجبها"، مؤكدةً على صدق مشاعرها تجاه السيدة أم محمد.