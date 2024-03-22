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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مقارئ وملتقيات وإفطار جماعي.. حصاد الجامع الأزهر في الأسبوع الثاني من رمضان

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

حفل الجامع الأزهر المعمور خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم 1444 هـ،  بالعديد من الفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية، وذلك في إطار الخطة الدعوية المعتمدة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وبمتابعة وإشراف ميداني يومي من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ومتابعة من الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.

أوضح د. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أن الجامع الأزهر خلال أسبوعه الثاني، وفي السابع من شهر رمضان المعظم، احتفل بالذكرى السنوية الـ 1084 لتأسيس الجامع الأزهر، واستضاف خلال الحفل؛ د. محمد الضويني وكيل الأزهر، ود. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، ود. عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ود. نظير عياد الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية، ود. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء.

كما عقد الجامع الأزهر ١٢ درسا وملتقىً دعويًا، استضاف خلالهم نخبة من علماء الأزهر الشريف، ووعاظ وواعظات مجمع البحوث الإسلامية، وذلك يوميا عقب صلاة الظهر، و ٦ ملتقيات عقب صلاة العصر، حاضر فيها أعضاء لجنة الفتوى الرئيسة، وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وتابع: كما عُقدت ٧ خواطر إيمانية خلال الأسبوع الثاني، حاضر فيها أعضاء هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر وبعض أساتذة جامعة الأزهر، وذلك عقب الثماني ركعات الأُول من صلاة التراويح، وعقب صلاة التراويح عقد الجامع الأزهر ٧ حلقات من ملتقى الأزهر الذي يناقش فيه نخبة من كبار العلماء بعض القضايا الفقهية والعقائدية التي تُثار من البعض، كما فتح باب الحوار والرد على أسئلة الجمهور، والذي يتم بثه مباشرة على صفحة الجامع الأزهر.

من جانبه ذكر د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، أن مبادرة إفطار الطلاب الوافدين يوميًّا في رحاب الجامع الأزهر، هي الأبرز من بين الفعاليات الرمضانية، حيث نجحت إدارة الجامع في توزيع ٣٥ ألف وجبة كاملة على طلاب الأزهر الوافدين، بواقع ما يزيد على ٥ آلاف وجبة إفطار يوميًّا، بحضور يومي لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وقيادات الجامع الأزهر.

وأضاف: كما شهد الجامع الأزهر، إقبالا كبيرا من المصلين المصريين والوافدين من أكثر من ١٠٠ دولة، الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر، والتي اكتظت فيها أروقة الجامع الأزهر وساحاته بآلاف المصلين من مختلف دول العالم، حيث تؤدَى صلاة التراويح هذا العام بواقع ٢٠ ركعة يوميًّا، يؤديها ٤ قرّاء يوميا.

كما تضمنت فعاليات الجامع الأزهر في الأسبوع الأول من شهر رمضان، ٣٠ مقرأة للقرآن الكريم بقراءة الإمام حفص والقراءات العشر، للرجال والسيدات بالحضور المباشر وعن بعد، إضافة إلى مقرأة خاصة بالطالبات الوافدات يشارك فيها وافدات من ٦ دول(إندونيسيا- ماليزيا- تايلاند- كمبوديا- بروناي-وروسيا)، والتي تُعقد لأول مرة بالجامع الأزهر.

الجامع الازهر شهر رمضان

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