تعديل سياسات أوبر وكريم .. لجنة الاتصالات بالنواب توضح

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إنه بعد حادث " حبيبة الشماع " تم عمل اجتماع داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور الرئيس التنفيذي لاكبر شركات النقل في مصر ، ومدير سياسات النقل .

وتابع النائب أحمد البدوي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " والمذاع على فضائية " المحور " ، أن اجتماع اللجنة الأولى استمر لمدة ٣ ساعات ، واللجنة الثانية تم فيها مناقشة السياسات الجديدة للنقل .

واكمل : تعديل السيستم يشمل مراقبة لطريق الرحلة وتعديل منظومة شكاوى المواطنين وتطوير زر طوارئ للسلوكيات الغير منضبطة للسائقين.

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