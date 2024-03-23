حلويات رمضان| طريقة عمل أصابع الجلاش المحشية بالسميد

أصابع الجلاش المحشية بالسميد من الحلويات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

كشفت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، عن طريقة عمل أصابع الجلاش المحشية بالسميد.

مقادير أصابع الجلاش المحشية بالسميد

١ باكيت عجينة فيلو البقلاوة

القشطة:

٢ كوب حليب

نصف كوب سميد خشن

ربع كوب سكر

ربع كوب جوز هند

١ ملعقة كبيرة ماء الزهر

١ كوب سمن مذاب

للتقديم: شيرة/ قطر



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