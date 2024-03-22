طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالتمر.. جديدة وغير تقليدية

كيكة قدرة قادر بالتمر من الحلويات الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ويمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالتمر.

مقادير كيكة قدرة قادر بالتمر

للكيكة:

كوب ونصف دقيق

2 بيض

ملعقة ونصف صغيرة باكينج باودر من كوكس

فانيلا من كوكس

100 جرام زبدة

نصف كوب سكر

1 كوب تمر

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم

للكريم كراميل:

٣ بيض

فانيلا من كوكس

١ علبة حليب مكثف محلى

١ علبة حليب مبخر

للقاع :

١ كوب سكر

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بالتمر

لكيكة التمر نغلي الماء مع التمر ويترك جانبا، ثم نخفق الزبدة مع السكر إلى أن يتجانس، ثم نضيف البيض والفانيلا، ثم نضيف خليط التمر ونخفق، ثم نضيف الدقيق والبيكنغ باودر والكربونات الصوديوم ونخفق..

نكرمل السكر ونضعه بقاع القالب ويسكب خليط الكريم كراميل ثم يوضع خليط كيكة التمر ويوضع القالب بصينية عميقة وفيها ماء ساخن وتخبز على درجة حرارة 180