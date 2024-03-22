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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سفرة رمضان| طريقة عمل فتة الكفتة بمذاق لا يقاوم

فتة الكفتة
فتة الكفتة

فتة الكفتة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة إفطار شهر رمضان، بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فتة الكفتة فيما يلي…..

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مقادير فتة الكفتة


١ كيلو لحم مفروم
٢ ملعقه كبيره زيت
ملح و فلفل
رشه بهارات

ربع كوب بقدونس 
١ بصل 
 

الارز
2 كوب ارز
2 ملعقه كبيره سمنه
1 مكعب مرق
تتبيله الخبز
خبز مقلي
١ فلفل حار
٢  فص ثوم مفروم 
٢ ملعقه كبيره خل
٤ ملعقه كبيره ليمون
صلصه الزبادي
4 كوب زبادي
٤ فص ثوم
ربع كوب طحينه
٤ ملعقه كبيره ليمون
ملح 
 

للوجه
١ ملعقه كبيره سمنه
٢ فص ثوم
٢ كوب عصير طماطم
٢ ملعقه كبيره خل
فلفل حار

طريقة تحضير فتة الكفتة

نخلط مكونات صلصة الزبادي معا جيدا

نخلط اللحم مفروم مع البصل و البقدونس و نتبل ملح و فلفل و رشه بهارات جيدا و نكورهم 
ندخل الكفتة الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ لمدة ٢٥ دقيقة

في وعاء نضع السمنة و نقلب الارز ثم نغمره بالمرقة او ماء و مكعب مرق و نتركه لينضج

في وعاء نخلط فلفل حار مع ثوم مفروم، خل و ليمون و نضعها جانبا لتتبيل الخبز

في وعاء على النار نضع السمنة و الثوم و نقلب نضيف الفلفل الحار و نقلب و اخيرا نضيف الطماطم و الخل و نتركها لتغلي

في طبق التقديم نضع الخبز المقلي و نتبل بخلطة الفلفل الحار ثم نضع صلصة الزبادي نسكب عليه الارز و نضع صلصة الطماطم اخيرا نرص على الوجه كرات الكفتة و نزيين بشرائح فلفل حار و تقدم بالهنا و الشفا

فتة الكفتة فتة الكفتة طريقة عمل فتة الكفتة الشيف غادة التلى

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