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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من غير بيض| طريقة عمل بلح الشام في البيت

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

بلح الشام من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات.
قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بلح الشام.

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مقادير بلح الشام 
3 كوب ماء 
3 ملعقة كبيرة سكر 
3 ملعقة كبيرة زيت 
فانيليا 
٢ونصف كوب دقيق
نصف كوب نشا

طريقة تحضير بلح الشام
في حلة على النار ضعي الماء والسكر والزيت والفانيليا ويقلب جيدا  حتى يذوب السكر و يغلي 
ضعي الدقيق والنشا  وانزلي بيهم في الحلة على النارويقلب حتى  تصبح عجينة متماسكة وناعمه جدا وتترك حتى تبرد وتستريح
ضعي العجينة في كيس حلواني فيه بلبلة بلح الشام 
ويمكن أستخدام طبق في مسحة زيت و شكلي فيه بلح الشام 
في زيت غزير بقى سواء سخن او بارد انزلي ببلح الشام يأخد سواه ثم ضعيهفي  الشربات البارد

بلح الشام عمل بلح الشام الشيف هالة فهمي مقادير بلح الشام طريقة تحضير بلح الشام

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