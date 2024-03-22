حلويات رمضان| طريقة عمل أصابع زينب

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أصابع زينب فهي من أشهر الحلويات التي يحرص العديد على تناولها خلال شهر رمضان.

مقادير أصابع زينب



١/٣ كوب زيت عافيه

٢ كوب سميد

١ كوب دقيق

١ ملعقة صغيرة خميرة

١ ملعقة كبيرة يانسون

ماء للعجن

زيت عافيه للقلي

شربات

فستق حلبي للتقديم



طريقة تحضير أصابع زينب



نخلط المواد الجافة معا ( الدقيق والسميد والخميرة واليانسون ) ثم نضع الزيت وتعجن ثم نضيف كمية الماء المناسبة لقوام العجين وتعجن ثم تترك لكي تتخمر ثم كرات صغيرة و نعملها بشكل طولي ونشكلها بالضغط عليها من الأعلى للأسفل على المبشرة ثم تقلى بالزيت وتوضع بالشربات وهي ساخنه وتصفى سريعا من الشربات وتقدم مع فستق حلبي مجروش وبالهنا والشفا