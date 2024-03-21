الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة| شاهد 

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت الملكة رانيا في أحدث ظهور لها بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت بنطلون باللون البيج مع بلوفر طويل وفضفاض باللون البيج الغامق الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.



لم تبالغ الملكة رانيا في الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية و غير مبالغ فيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية التي كشفت عن جمال ملامحها.

