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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: لازم أزمة ⁧‫محمد صلاح‬⁩ مع جهاز المنتخب تتحل بذكاء

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق ، على أداء لاعبي منتخب مصر أمام منتخب نيوزيلندا أمس.

وكتب عبر أكس: “عجبني المنتخب إمبارح اللاعيبة بتقاتل ومنتخبنا بعد الهدف ساب الاستحواذ ولعب على المرتدات بشكل كويس.. بعض أفكار ⁧‫حسام حسن‬⁩ واضحه بمحاولة تجميع اللعب في ناحية ونقل الكورة بسرعة للناحية الثانية.. مهم إن الرسالة واصلة اللي مش هيقاتل كل دقيقة وكل ثانية في الملعب مش هيكون ليه مكان في التشكيل الأساسي”.

وتابع: “الخطوة الجاية لازم أزمة ⁧‫محمد صلاح‬⁩ مع الجهاز تتحل وتتحل بذكاء بتدخل مسؤولين كبار ماتسيبوش الموضوع ده لأصحاب اللقطة!! ومهم جدا عودة فتوح للمنتخب.. محمد حمدي لاعيب كويس لكنه مش الباك لفت اللي هيشيلك في الماتشات الثقيلة!! البداية لازم تيجي من فتوح وان شاء الله يكون مركز ومتألق الفترة اللي جايه مع ⁧‫الزمالك‬⁩ وترجع المنتخب وترجع لاعيب اساسي لإن ده مكانك الطبيعي!! ". ‬⁩

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.

 

 

احمد حسام ميدو ستاد مصر لاعبي منتخب مصر محمد صلاح

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