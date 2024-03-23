عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إلهام شاهين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

الهام شاهين
الهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، وذلك خلال ظهورها في إحدى ولائم السحور.

txt

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

txt

ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

ولفتت إلهام شاهين الأنظار في الصور بإطلالة رمضانية مميزة، حيث ارتدت قفطان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض المصنوع من القماش الشيفون.

ونسقت إلهام شاهين مع قفطان رمضان توب باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، ولم تبالغ في الأكسسوارات والمجوهرات التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين
إلهام شاهين أبرز تصريحات إلهام شاهين أفلام إلهام شاهين إلهام شاهين انستجرام اخبار الهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

موضوعات متعلقة

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

خطفت الأنظار .. ريم سامي بإطلالة ناعمة في عقد قرانها| شاهد

10 علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون| لن تتوقع

سفرة رمضان| أصابع كفتة الدجاج المشوية

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة وأولادها| تفاصيل

إمام عاشور| كل ما تود معرفته عن إصابته..تفاصيل

مي عمر تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

حلويات رمضان| طريقة عمل أصابع زينب

ترشيحاتنا

محاضرة فيديو لمنتخب تونس قبل مواجهة كرواتيا

شاهد.. مشادات وخناقات والفاظ خارجة خلال انتخابات المحامين

3 طوابق والأدخنة وصلت السماء .. التحريات تكشف تفاصيل حريق باخرة الجيزة

المستشار محمد سمير يوضح لـ«صدى البلد» حالات تقديم شكوى من مواطن للنيابة الإدارية

إعلام إسرائيلي: مصر رفضت كل مقترحات واشنطن حول عملية عسكرية في رفح

حسام حسن: الفوز يأتي من الروح الموجودة داخل غرفة الملابس .. وجاهزون للنهائي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

تحذير.. السيارات المتصلة بالإنترنت تهدد بيانات السائقين

طريقة عمل ورق العنب بالزيت| بمذاق لا يقاوم

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ