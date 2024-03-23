إلهام شاهين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، وذلك خلال ظهورها في إحدى ولائم السحور.

ولفتت إلهام شاهين الأنظار في الصور بإطلالة رمضانية مميزة، حيث ارتدت قفطان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض المصنوع من القماش الشيفون.

ونسقت إلهام شاهين مع قفطان رمضان توب باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، ولم تبالغ في الأكسسوارات والمجوهرات التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

الهام شاهين