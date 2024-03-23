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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

عقد قران ريم سامي
عقد قران ريم سامي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ريم سامي، وذلك خلال احتفالها بعقد قرانها مساء أمس، الجمعة، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

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ظهرت ريم سامي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي اتسم ببعض القصات التي منحتها طلة أنيقة.

تزينت ريم سامي بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريم سامي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي
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ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

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