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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

مي عمر
مي عمر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة من الاحتفال بعقد قران الفنانة ريم سامي وسط حضور الأهل و الأصدقاء في المنزل.

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ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

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ولفتت مي عمر الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات ولا تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت مي عمر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

مي عمر
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