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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

زميلتي في المدرسة قالت عني كلام محصلش.. أعمل إيه؟ علي جمعة يرد

سؤال الفتاة للدكتور
سؤال الفتاة للدكتور علي جمعة

وجهت إحدى الفتيات سؤالا للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، يقول فيه (زميلتي في المدرسة قالت عني كلام ماحصلش.. أعمل إيه؟

أجاب الدكتور علي جمعة، على السؤال خلال برنامج "نور الدين" الذي يذاع يوميا في رمضان على عدد من القنوات، أننا أمام جريمة كبيرة وقعت فيها هذه الزميلة وهي الكذب والبهتان وفيها أذى على شخص آخر.

وأضاف علي جمعة، أن سيدنا أبو ذر قال لرسول الله (أيسرق المسلم؟ قال: نعم، أيكذب المؤمن؟ قال: لا).

وأشار إلى أن الكذب يحدث فتنة بين الناس، وعلى الآخرون ألا يصدقوا الكاذب ويتحروا من الكلام قبل تصديقه، فلقد قال النبي (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع).

ونصح علي جمعة، السائلة بأن تتحدث مع زميلاتها وتخبرهم بأنها لم تفعل ذلك أبدا ولم تقل هذا الكلام، وتدافع عن نفسها ولا تنسحب حتى لا تثبت هذه التهمة عليها.
 

علي جمعة الازهر الشريف المدرسة جريمة الكذب

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