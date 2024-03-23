طفلة: زميلتى رفضت إنى اصالحها.. وعلي جمعة: لازم نتعلم الصبر

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول إنها حاولت الصلح مع زميلتها لكنها رفضت الصلح معها؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم السبت: "عاوزين نتعلم الصبر، احنا ربنا اعطانا العقل والحكمة والاختيار، ولازم نتعلم الصبر من قصة النملة اللى حاولت ١٦٠ مرة في عدة ساعات تتسلق صخرة ملساء وكان تسقط".

وتابع: "لما بروح اصالح حد وهو مش راضى بالمصالحة، يبقى هو اللى غلطان لاننا فصلنا بين قبول المصالحة وكتم الغيظ في القلب ".