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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ليه ربنا خلق الناس مختلفين؟.. علي جمعة: علشان يدفعوا بعض للخير

طفلة تسأل الدكتور
طفلة تسأل الدكتور علي جمعة

وجهت إحدى الفتيات سؤالا للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، يقول فيه (ليه ربنا خلق الناس باختلاف مثل لون البشرة؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، على سؤال سؤال الطفل خلال برنامج "نور الدين" الذي يذاع يوميا في رمضان على عدد من القنوات، أن الله تعالى قال في الحديث الشريف (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ).

وأشار إلى أن الله لما خلق الكون خلقه بطريقة فيها ما يسمى بسنة التدافع وهي أن الناس بعضها يدفع بعض إلى العمل والعمارة وتزكية النفس والخير.

وأشار إلى أن خلق الناس باختلاف من شأنه أن يتم هذا الأمر، منوها أنه بدون الاختلاف يكون هناك تساوي ولا تتحقق هذه الغاية.

وأوضح، أن الله تعالى خلق عوالم أخرى متساوية مثل عالم الملائكة مثلا فكلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

وذكر أن الإنسان عليه أن يكون عاقلا ويفكر في كون الله وعمارته والعلة التي وجد من أجلها في هذه الدنيا.
 

علي جمعة نور الدين الناس الخير الاختلاف

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