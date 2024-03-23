شاهد.. اللقطات الأولى لـ حريق باخرة نيلية في الجيزة

حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى لحريق باخرة نيلية في الجيزة بشارع النيل السياحي قبل كوبري عباس وتحاول الحماية المدنية في الجيزة السيطرة على النيران.

إنلاع حريق في باخرة نيلية بـ الجيزة

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عمليات إخماد حريق نشب في باخرة نيلية على كورنيش النيل في الجيزة بشارع النيل السياحي قبل كوبري عباس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإندلاع حريق في مركب على كورنيش النيل في الجيزة وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تابعين للحماية المدنية في الجيزة، وجرى فرض كردون أمني حول الباخرة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، كما تم تسيير الحركة المرورية في شارع النيل السياحي من قبل رجال المرور في الجيزة.