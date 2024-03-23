تآخي مصري إماراتي.. رقم قياسي للقاءات السيسي وبن زايد| فيديو وصور

جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، 50 قمة ولقاء خلال 10 سنوات، وهو ما يعد رقما قياسيا خلال فترة قصيرة.

واستقبل الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة اليوم السبت في زيارة أخوية إلى مصر، تعد الثانية له منذ أكتوبرالماضي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمة مستقبلي بن زايد لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، وبلقاء اليوم، يرتفع عدد اللقاءات التي جمعت الزعيمين خلال الـ 10 سنوات إلى 50 قمة ولقاء.

تزين زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

تحمل زيارة اليوم أهمية خاصة لأكثر من سبب، خاصة أنها تتزامن مع إعلان قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتي عن تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الثاني عشر للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة ضمن عملية “طيور الخير”، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية، والقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي التعاون بين البلدين لدعم غزة ضمن ملفات عديدة لدعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، ومن المنتظر أن تتصدر الأوضاع حول غزة وسبل زياردة الدعم الإنساني ودعم جهود وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع مباحثات الرئيس السيسي ونظيره رئيس دولة الإمارات.

أكبر صفقة استثمارية

كما تنال الزيارة أهمية خاصة بعد توقيع الحكومة المصرية يوم 23 فبراير الماضي عقود أكبر صفقة استثمارية مباشرة في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.

وجاء التوقيع تحت عنوان مصر والإمارات "شراكة من أجل التنمية - رأس الحكمة" لتطوير شبه الجزيرة المطلة على البحر المتوسط في شمال مصر وتنفيذ مشروعات أخرى. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الاتفاق سيجلب لمصر استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، وتحصل مصر على إيرادات بنسبة 35% من المشروع بشكل كامل، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الرئيس السيسي خلال حضوره فعاليات النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف" يوم 28 فبراير الماضي :"أهل الإمارات حبايبنا.. والشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخويا وحبيبي". وتحدث الرئيس السيسي، عن مشروع تطوير رأس الحكمة، خلال كلمته في الحفل، قائلا: "لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات، وعلى رأسهم أخويا رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وتابع: "عايز أقول لكم مش سهل أبدا إن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده، وده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتاخد في ثانية ومن غير إحراج ولا أي حاجة، أنا بسجل هنا موقف خاص بالإمارات في الموضوع ده".

وتعد القمة التي تجمع السيسي وبن زايد القمة الـ 50 بينهما، وهو رقم قياسي يتوج علاقات الأخوة والمحبة بين مصر والإمارات.