للنساء فقط .. هذه العلامات تحتم زيارتك لطبيب فورا

تعد آلام المبايض من المشكلات الشائعة بين النساء من جميع الأعمار ولكن فى بعض الحالات تكون ناتجة عن مشكلة خطيرة وتستوجب زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات سريعا.

ووفقا لما جاء فى موقع “كيلافند كلينك” نعرض الحالات التي تكون فيها آلام المبايض دليل على مشكلة خطيرة.



متى يجب أن أقلق بشأن آلام المبايض؟

إن أي ألم متواصل أو مستمر أو ملحوظ في المبيض يستدعي الاتصال بالطبيب، مع العلم أنه ليست كل أسباب آلام المبايض خطيرة، ولكن من الأفضل دائمًا توخي الحذر.

يجب عليك إخبار الطبيب بجميع الأعراض التي تعاني منها وليست آلام المبايض فقط وذلك حتى يتمكن من التشخيص والتوصية بالعلاج وقم بإجراء الفحوصات فورا إذا واجهت الأعراض التالية:

آلام الحوض.

دورات الحيض التي تكون أطول أو أقصر من المعتاد.

نزيف غير منتظم أو نزيف بين الدورات الشهرية.

النزيف بعد انقطاع الطمث.

فترات الحيض الغزيرة (النقع في السدادة أو الفوطة كل ساعة).

الألم أثناء الجماع.