طريقة علاج آلام الأعصاب في القدم

يعاني عدد كبير من الأشخاص من آلام القدم بسبب كثرة الوقوف أو تناول الكثير من الأملاح، ولكن في بعض الأحيان تحدث هذه الام بسبب مشكلة فى الأعصاب.

ووفقا لما ذكره موقع “كيلافند كلينك” نعرض لكم طرق علاج آلام الأعصاب في القدم داخل المنزل



خذ فترات راحة في كثير من الأحيان لعلاج الام القدم.

استخدمي كمادات الثلج لتخفيف الألم والتورم.

انقعي قدميك في ملح إبسوم لمدة 20 دقيقة يوميًا.

ارتداء الجوارب الضاغطة لتقليل الالتهاب وتحسين الدورة الدموية.

جرب الليدوكائين الموضعي لتخدير جلد القدم .

قم بتدليك القدم المصاب للمساعدة في تقليل التورم وتحسين الدورة الدموية.