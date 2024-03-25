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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

وفاة بطل كمال الاجسام
وفاة بطل كمال الاجسام

توفي الكابتن أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام، ابن مدينة طنطا، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، فيما سادت حالة من الصدمة والذهول بين أسرته وأصدقائه.

وفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام 

سادت حالة من الحزن بين صفوف الأسر والعائلات المشاركة في مراسم تشييع جثمان الكابتن أيمن مجدي في نهار رمضان عقب أداء صلاة الجنازة بمسقط رأسه بمسجد عوارة بمدينة طنطا .

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القصة الكاملة| وفاة الكابتن أيمن مجدي بسبب أمراض الجهاز الهضمي.. والأهالي ينعونه

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جمال شعبان يُفجّر مفاجأة حول وفاة لاعب كمال الأجسام أيمن مجدي

جاء ذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة على أثرها تم نقله للمستشفى في محاولة لإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتبين بعد ذلك تعاطيه جرعة زائدة من المنشطات والمكملات الغذائية تسببت في حدوث الأزمة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي…

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