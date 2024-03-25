منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

توفي الكابتن أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام، ابن مدينة طنطا، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، فيما سادت حالة من الصدمة والذهول بين أسرته وأصدقائه.

وفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

سادت حالة من الحزن بين صفوف الأسر والعائلات المشاركة في مراسم تشييع جثمان الكابتن أيمن مجدي في نهار رمضان عقب أداء صلاة الجنازة بمسقط رأسه بمسجد عوارة بمدينة طنطا .

جاء ذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة على أثرها تم نقله للمستشفى في محاولة لإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتبين بعد ذلك تعاطيه جرعة زائدة من المنشطات والمكملات الغذائية تسببت في حدوث الأزمة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي…