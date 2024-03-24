القصة الكاملة| وفاة الكابتن أيمن مجدي بسبب أمراض الجهاز الهضمي.. والأهالي ينعونه

والد البطل الرياضي:"ابني مات بسبب أمراض في الجهاز الهضمي والمريء "

شهدت منطقة البواكي بشارع المديرية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، استمرار حالة الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الكابتن أيمن مجدي، لاعب كمال الأجسام، فجأة في نهار رمضان، تزامنا مع الانتهاء من أداء صلاة الجنازة بمسقط رأسه بمسجد عوارة وسط مشاركة أقاربه وزملائه ولفيف من الأبطال الرياضيين والشخصيات العامة.

وكان زملاء البطل الرياضي الراحل قد عاشوا معه تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة أفقدته الوعي بسبب أمراض في الجهاز الهضمي، تسببت في نقص مناعي إثر الإصابة بقرحة في المعدة والجهاز الهضمي.

وكان الكابتن أيمن تعرض لأزمة قلبية مفاجئة على أثرها تم نقله للمستشفى في محاولة لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتبين بعد ذلك تعاطيه جرعة دوائية من المكملات الغذائية والفيتامينات للوقاية من آلام قرحة المعدة والمرىء تسببت في حدوث الأزمة.

كما خرجت الجنازة عقب صلاة العشاء بمسجد عوارة بطنطا، وتم تشييع الجثمان عقب ذلك وسط حالة من الذهول والحزن انتابت الجميع.

في المقابل، كشف الحاج أيمن، والد البطل الرياضي، أن نجله تعرض لداء بالجهاز الهضمي عانى من آلامه طوال الـ6 أشهر الماضية، وتم إجراء جميع الفحوصات والتحاليل الطبية له.

وقال: "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين، ويصبرنا على فراق زهرة شباب الأسرة".

وأضاف والد البطل الرياضي: "ابني صبر واحتسب في لحظات الاحتضار في مرضه، وربنا يصبرنا على رحيله المفاجئ، وكل أفراد العائلة حزنوا على موته في نهاية العقد الثالث من عمره".



ونفى والد البطل الرياضي وفاة ابنه بسبب تناول عقاقير أو منشطات رياضية طوال فترة مشاركته في ألعاب كمال الأجسام، معقبا: "ابني خرج أبطال رياضيين من تحت إيده خلال فترة عمله بالجيم الخاص به واحتسبه شهيدا في الجنه كونه صبر على بلاء مرضه".

جدير بالذكر أن صفحات التواصل الاجتماعي على “فيس بوك” تحولت إلى دفتر عزاء.

في السياق ذاته، أعرب عدد كبير من أصدقاء الفقيد عن حزنهم الشديد، مؤكدين أنهم لم يستوعبوا الخبر حتى الآن رغم تشييع جثمانه، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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