على طريقة سيد مكاوي.. "نمير" مسحراتي قبطي يجوب شوارع المحلة لإسعاد الناس |شاهد

شهدت شوارع مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من البهجه والسعادة بين صفوف الأسر والعائلات طوال أيام وليالي شهر رمضان أطلقها المسحراتي القبطي "نمير" الذي اصطحب برفقته طفلين علي طريق المنشد والفنان سيد مكاوي مرتديا جلباب وحاملا طبلة لرسم الفرحة أثناء سيره بمنطقة شارع نعمان الاعصر والسكه الوسطي الأمر الذي ترك أثر إيجابيا خلال فترة الشهر الفضيل .

وكان "نمير" انتهج سبيلا لكسب رزقه بالحلال من خلال العمل كالمسحراتي خلال فترات عمله الغير رسمي طمعا في نيل لقمه عيشه بالحلال وإسعاد الاطفال بالتوزيع الحلوي والبونبوني .

وأعرب "نمير" عن سعادته البالغة حول عمله كالمسحراتي طوال 4 ساعات يوميا تنطلق من الساعه 11 مساءا حتي الساعه 3 صباحا مشيرا بقوله "ابتسامه الاطفال وسعاده الأسر والعائلات طوال الشهر الكريم وكل عام وأخواتنا المسلمين بخير وشهر رمضان المبارك".

من جهه أخري أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المعظم، موجها المرور والحماية المدنية والاسعاف بالتنسيق المستمر و تفعيل غرف العمليات الخاصة بها على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة على مدار الساعة ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية مساء اليوم مع العميد وائل حمودة مدير المرور بالغربية ، العميد عبد القادر رزق مدير مرافق الغربية ، العميد اكرامي خير الله مدير الحماية المدنية بالغربية ، الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ،الدكتور محمد سعدية مدير اسعاف الغربية .

ووجه محافظ الغربية بوقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات خصوصا وقت الإفطار لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد علي زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولاً بأول ، مشددا على التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة و الإسعاف على مدار الساعة.

كما وجه المحافظ المرور وشرطة المرافق ، بتنظيم حركة المرور مع ضرورة منع الإشغالات في محيط المساجد ودور العبادة؛ لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين، ومنع كافة الاشغالات بالشوارع الرئيسية .

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