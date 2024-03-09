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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة والدة محمود البزاوي وتشييع جثمانها في المحلة

محمود البزاوي
محمود البزاوي

رحلت عن عالمنا اليوم، السبت، والدة الفنان محمود البزاوي، وشيعت جنازتها بمدينة المحلة، ولم تستقر أسرة الفنان الراحل على موعد تلقي العزاء. 

وكتب أكرم، نجل الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: «الفنان الجميل محمود البزاوي، نسأل الله أن يلهمك جميل الصبر لرحيل ست الحبايب، أسكنها الله فسيح جناته».

 

ابن محمود البزاوي

من جهة أخرى، انتابت حالة من الغضب أكرم ابن الفنان محمود البزاوى بسبب عدم وجود والده على بوستر مسلسل "كوبرا" المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وقال ابن محمود البزاوي: “بعد إذن الـmbc في ممثل اسمه محمود البزاوي عامل دور كبير في المسلسل، يعني بما إن ضيوف الشرف على البوستر فـ ياريت يكون موجود يعني”.

 

مسلسل “كوبرا”

وطرح الفنان محمد عادل إمام البوستر التشويقي لمسلسل “كوبرا” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

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