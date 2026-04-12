محافظ الوادي الجديد يهنئ نيافة الأنبا أرسانيوس وأقباط المحافظة بعيد القيامة المجيد

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، بزيارة لكنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة؛ لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وخلال كلمتها، أكدت المحافظ أن هذه المناسبة العطرة تُلهمنا جميعًا لتجديد الأمل رغم التحديات، مشيرةً إلى ضرورة التمسك بقيم الترابط والمحبة والتسامح، التي تُعد أساسًا متينًا لبناء مجتمع متماسك يسوده السلام والاستقرار، داعيةً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والأمان، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا أرسانيوس عن خالص شكره وتقديره لجميع الحضور على هذه الزيارة الكريمة والتهنئة الرقيقة، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الأمن والرخاء للشعب المصري العظيم.