معتز وائل يتوج بالميدالية الذهبية لكأس العالم الخماسي

توج معتز وائل، لاعب المنتخب الوطني الخماسي الحديث ، بالميدالية الذهبية لكأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 7 إلى 13 إبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وتوج معتز وائل بالميدالية الذهبية عقب حصده لـ1608 نقاط، وجاء الفرنسي ماتياس روشات في المركز الثاني برصيد 1597 نقطة، والمجري ميهالي كوليسيزار بالمركز الثالث برصيد 1590 نقطة.

واحتل مصطفى أبو عامر المركز التاسع برصيد 1565 نقطة ، فيما إحتل مواطنه محمد الاشقر المركز الحادي عشر برصيد 1564 نقطة ، واحتل محمد حاتم المركز الثاني عشر برصيد 1558 نقطة.