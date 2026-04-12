تعزيز المحبة والتآخي.. الأهلي يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد

حرص النادي الأهلي علي تهنئة للشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، و في إطار تعزيز روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر فيسبوك "‏كل عام والإخوة الأقباط بخير "

وحقق النادي الأهلي فوزًا مثيرًا على سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت، أمس السبت، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز السابع، ليستعيد الفريق الأحمر الانتصارات في مرحلة حسم الدوري وينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري.

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع مباراة نارية حينما يحل ضيفًا على بيراميدز لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري مرحلة التتويج في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.

