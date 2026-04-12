مقذوف يصيب إيدرسون ويشعل غضبه.. وفنربخشة يكتسح قيصري سبور برباعية

تعرض البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فنربخشة، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام قيصري سبور، بعد تعرضه لمقذوف خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الدوري التركي.

ووفقًا لتقارير صحفية، أصيب الحارس البرازيلي بجسم صلب أُلقي نحوه أثناء اللقاء، ليسقط أرضًا متألمًا واضعًا يده على وجهه، قبل أن تتجه نحوه كاميرات البث التلفزيوني لرصد حالته.

وأثار تصرف إيدرسون حالة من الجدل، بعدما أبدى غضبه من اقتراب الكاميرا بشكل كبير، حيث دفعها بعيدًا عنه، ما قوبل بصيحات استهجان من بعض الجماهير الحاضرة في المدرجات.

ورغم الواقعة، نجح الحارس في الحفاظ على نظافة شباكه، ليقود فريقه لفوز كبير يعزز من حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، في ظل سعيه لمطاردة المتصدر جالطة سراي.

ورفع فنربخشة رصيده إلى 66 نقطة، مواصلًا الضغط على غريمه التقليدي، خاصة بعد استعادة توازنه بتحقيق 3 انتصارات متتالية عقب خسارته الأولى هذا الموسم، ليؤكد دخوله بقوة في سباق اللقب.