بعد إعلان الحكومة.. نواب يشيدون بتصريحات مدبولي حول توفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات

أشاد عدد من النواب بما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بشأن حرص الحكومة على توفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر ، وأكدوا أن  الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني لـ"صدى البلد"، على ضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، بما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حرص الحكومة على توفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وقال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح الشهابي، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أهم معيار للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري هو وضوح وشفافية السياسات النقدية والمالية للدولة .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "لدينا سياسة نقدية مرنة  والدولة استوعبت الأزمة الاقتصادية العالمية وموارد النقد الأجنبي في مصر لم تتأثر".

وتابع مصطفى مدبولي: "حريصون على تواجد المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين المحليين او الأجانب لضخ استثمارات داخل مصر ".

وأكمل مدبولي: "نحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر ".

