الإسماعيلية .. حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات

قام حي ثالث الإسماعيلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع مركز ومدينة الإسماعيلية والوحدة المحلية لحي أول وثانِ، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، وفي إطار الاهتمام برفع مستوى النظافة العامة وتحسين البيئة.

وأوضح الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن توجيهات محافظ الإسماعيلية بشأن تحسين منظومة النظافة تتمثل في تحقيق التعاون الكامل بين مركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة، والعمل بشكل مستمر بالإمكانات المتاحة مجتمعة، وذلك للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من النظافة، من خلال تنفيذ خطة عمل دورية تشمل جميع الأحياء وقرى المركز.

وصرح إبراهيم أنور رئيس حي ثالث، أنه تم رفع التراكمات والمخلفات من نطاق عدة مناطق بحي ثالث مدينة الإسماعيلية وذلك باستخدام معدات مركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة مما ساهم في تحسين المظهر الحضاري والحفاظ على صحة المواطنين.

وبالتزامن مع خطة محافظة الإسماعيلية للتجميل والتطوير احتفالًا بعيد شم النسيم و عيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط، قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية برئاسة أمير عبد الله رئيس حي أول بحملة أخرى بالتوازي مع تلك الحملة، لرفع القمامة والمخلفات من طريق بلاج التعاون بدءً من ميدان الملك فهد وحتى نهاية طريق بلاج التعاون.

تأتي هذه الجهود استمرارًا لخطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.