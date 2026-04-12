نجم مانشستر يونايتد: أريد المنافسة على كل الألقاب

أبدى برونو فرنانديز رغبته في إعادة مانشستر يونايتد إلى دائرة المنافسة على البطولات الكبرى، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية وتجدد التكهنات حول مستقبله.

ويمتلك اللاعب البرتغالي، البالغ من العمر 31 عامًا، شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني مخصصًا للأندية خارج إنجلترا، علمًا بأن عقده الحالي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، مع خيار التمديد لعام إضافي حتى 2028.

ورغم رغبة إدارة النادي في استمراره، أكد فرنانديز خلال حديثه مع صحيفة "التلجراف" البريطانية أنه وضع شرطًا واضحًا، يتمثل في ضرورة التزام الفريق بالمنافسة الجادة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال: "أي لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد يسعى للفوز بكل البطولات، ولا يتوقع أن ينافس على لقب أو اثنين فقط خلال عدة سنوات".

وأضاف: "بلغنا ثلاث نهائيات ولم ننجح في التتويج، لكن على الأقل كنا منافسين واقتربنا من الفوز".

وشدد: "أبلغت النادي مرارًا أن هدفي هو المنافسة، لأن المنافسة تقربك من تحقيق الألقاب، أما بدونها فلا أمل في الفوز".

كما أشار إلى أن غياب الفريق عن التتويج بالدوري منذ عام 2013 يُعد فترة طويلة لا تليق بحجم النادي، مؤكدًا أن تطلعات الجماهير واللاعبين تظل دائمًا متمثلة في استعادة لقب الدوري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الطموح لا يتغير، وأن جميع اللاعبين داخل الفريق يدركون حجم التوقعات الملقاة على عاتقهم.