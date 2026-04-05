الدكتورة سمر عاطف مستشارًا لرئيس الوفد لشئون الإسكان والتنمية الريفية

قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، تعيين الدكتورة سمر عاطف محمد يوسف ،مستشارا لرئيس الوفد لشؤون الإسكان والتنمية الريفية المستدامة ،جاء ذلك وفقا للمادة الأولى من القرار رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦ .

وتضمنت المادة الثانية أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدورة ،ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات.

يذكر أن الدكتورة سمر عاطف تشغل عضوا بالهيئه العليا لحزب الوفد، وتعمل وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا ،بالإضافة إلى كونها خريج البرنامج الرئاسي المرأة تقود بالمحافظات، بالأكاديمية الوطنية للتدريب،وحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الوادى عام ٢٠٢٣،ودورة تدريبية فى الحوكمة والتنمية المستدامة من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عام ٢٠٢٢.