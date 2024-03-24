عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جمال شعبان يُفجّر مفاجأة حول وفاة لاعب كمال الأجسام أيمن مجدي

أيمن مجدي
أيمن مجدي

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقًا على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورًا عن الذبحـ ـة الصدرية. 

 

 وعلّق "شعبان" في منشوره عن وفاة لاعب كمال الأجسام وبطل العالم أيمن مجدي  وقال:

“الحموضة  التي تشخص ارتجاع في المريء أو التهاب في المعدة وخاصة لو بتزيد مع المجهود الانفعالات.. لابد أن نعتبرها ذبحـ ـة صدرية  إلى أن يتثبت العكس ولابد من عمل مقطعية بالصبغة أو قسطرة استكشافية للشرايين التاجية” . 

وأضاف" شعبان": "في حالات كتير ة
بتكون المشكلة  في الشريان التاجي الخلفي والأعراض خادعة". 

 

الدكتور جمال شعبان الذبحة الصدرية جمال شعبان استشاري امراض القلب يفجر مفاجأة كمال الأجسام ايمن مجدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

تقييماتهم مختلفة| التعليم: 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

ترشيحاتنا

روسيا تبدأ يوم حداد وطني على ضحايا هجوم موسكو

النار أكلتهم والملاكي انفصلت نصفين.. لحظة حريق سيارتين أعلى دائري المريوطية.. فيديو

احجز الآن.. شقق تصل لـ140 م2 بمقدم 20% فقط في العاصمة الإدارية

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية.. تطورات حالتة

عمليات قصف.. أوكرانيا تستهدف سفينتين روسيتين في غارات على شبه القرم

إخماد حريق التهم أشجارا في قطعة أرض فضاء بالعمرانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة حرب الأمين والمأمون بعد وفاة هارون الرشيد.. تفاصيل

جمال شعبان يُفجّر مفاجأة حول وفاة لاعب كمال الأجسام أيمن مجدي

بدون أدوية.. علاج مرضى القولون وجرثومة المعدة

بسبب نوع فيتامين .. تفاصيل جديدة عن وفاة بطل العالم أيمن مجدي

فيديو

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ