جمال شعبان يُفجّر مفاجأة حول وفاة لاعب كمال الأجسام أيمن مجدي

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقًا على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورًا عن الذبحـ ـة الصدرية.

وعلّق "شعبان" في منشوره عن وفاة لاعب كمال الأجسام وبطل العالم أيمن مجدي وقال:

“الحموضة التي تشخص ارتجاع في المريء أو التهاب في المعدة وخاصة لو بتزيد مع المجهود الانفعالات.. لابد أن نعتبرها ذبحـ ـة صدرية إلى أن يتثبت العكس ولابد من عمل مقطعية بالصبغة أو قسطرة استكشافية للشرايين التاجية” .

وأضاف" شعبان": "في حالات كتير ة

بتكون المشكلة في الشريان التاجي الخلفي والأعراض خادعة".