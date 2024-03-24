كهربا يفجر مفاجأة: كنت أنوي المماطلة في دفع غرامة الزمالك حتى الاعتزال

كشف محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، عن عدم نيته في البداية دفع الغرامة المفروضة عليه لصالح نادي الزمالك.

وأكد "كهربا" في تصريحات لقناة النهار أنه كان ينوي الاستمرار في عدم دفع الغرامة، وظل يعتزم عدم الدفع حتى بعد خوض مواسمين إضافيين دون تسديد المبلغ، إلا أن تقريب المسافات بينه وبين حسين لبيب رئيس الزمالك جعله يقرر تسديد الغرامة في الوقت المناسب، خاصةً قبل زيادة سعر الدولار.

وأضاف اللاعب: "كنت أعتزم عدم دفع الغرامة وتأجيل الأمر إلى المحاكم، حتي أقرر الاعتزال، لكن الظروف جعلتني أقرر تسديد المبلغ، حيث تلقيت دعمًا كبيرًا من محبي النادي الأهلي وشاركت في دفع 70 إلى 80% من قيمة الغرامة".

وأكد "كهربا" أن انتقاله من الزمالك إلى الأهلي كان القرار الصائب في حياته، مشيرًا إلى أنه كان يشجع الأهلي حتى وهو لاعب في صفوف الزمالك، مشددًا على أنه قدم أداء مستمر ومميز مع فريقه الجديد.