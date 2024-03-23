سوابق قديمة.. كهربا يكشف مفاجأة عن سبب كره "شيكابالا" لـ الأهلي.. فيديو

علق محمود عبدالمنعم كهربا، على سر مشاحنات لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا مع جماهير النادي الأهلي.

وقال خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار: "أنا طبعي لا أتحدث عن لاعبيه خارج النادي الأهلي"، لافتا: "جمهورنا عمره ما بيغلط في حد وكان فيه سوابق قديمة بين جمهور الأهلي وشيكابالا".

وأوضح كهربا أن شيكابالا كان زميل له في فترة لعبه بـ الزمالك، ودائما الجمهور يعرف ما الذي يعصب اللاعب الذي من الممكن أن يحدث الفارق في المباراة، معقبا: "هما بيعرفوا يعصبوا شيكابالا".

وتابع محمود عبدالمنعم كهربا،: "جمهور الأهلي رد فعل وليس فعل، ورد فعل لسوابق قديمة".