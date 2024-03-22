كهربا يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتوح من الزمالك إلى الأهلي

نفى لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ما أُشيع عن توسطه؛ في انضمام لاعب الزمالك أحمد أبو فتوح للقلعة الحمراء.

وقال محمود كهربا، في تصريحات تليفزيونية: "أحمد فتوح جدد مع الزمالك، هو لاعب مميز جدًا، وبيحب نادي الزمالك جدًا، ولم أسع لضمه للنادي الأهلي".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون يوم 5 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.