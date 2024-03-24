أحمد موسى يكشف مفاجأة عن منفذي هجوم موسكو.. كهربا: الزمالك له فضل عليا لكن الأهلي كان طموحي الأكبر | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مش هتغير.. انتصار: معايا 13 محامي من كُتر القضايا اللي عليّا| فيديو

حلّت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب، ويذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، وكشفت «انتصار» حقيقة تصريحاتها الجريئة بشأن مشاهدة الأفلام الخادشة للحياء.

كهربا: الزمالك له فضل عليا.. لكن الأهلي كان طموحي الأكبر| فيديو

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على فكرة انتقاله من الزمالك للنادي الأهلي قائلًا: "حققت مع الزمالك بطولات، لكن كان عندي طموحات أكبر من كده، ومن صغري وأنا أهلاوي، وبحضر في المدرجات مع الأولتراس، وكنت بعيط ساعات، وما حستش إني أكبر من الزمالك، وطموحي في الزمالك كان هيبقى صعب".

خدم بالجيش الأوكراني.. أحمد موسى: تسريب صورة أحد منفذي هجوم موسكو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تداعيات حادث الهجوم الإرهابي الذي ضرب العاصمة الروسية موسكو أمس.

500 مليون جنيه|منصة شهيرة تنصب على 80 ألف شخص.. ورسالة عاجلة للمواطنين

تحدّث أحمد والي، رئيس قسم نقل البيانات بإحدى شركات الاتصالات، عن منصة شهيرة تنصب على 80 ألف مواطن في 500 مليون جنيه.

مفاجآت مخيفة.. حورية فرغلي تكشف قصة بيتها المسكون بالأرواح | فيديو

تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن قصة بيتها المسكون بالأرواح، قائله: "كان فيه عفاريت معايا في الشقة ولا يؤذونني".

حط روج يلا.. محمد أنور يكسر لوكيشن رامز جاب من الآخر

وقع الفنان أحمد عيد بطل مسلسل الحشاشين والفنان محمد أنور نجم مسرح مصر ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

مفتي الجمهورية: لم يثبت عن الرسول أنه ضرب أو أساء لأحد بل كان رحيما

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن مسيرة النبي محمد تشتمل على جوانب عديدة وبها أقوال وأفعال وتشتمل على حركة الحياة الطبيعية للرسول.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في صورة أموال؟.. أحمد عمر هاشم يُجيب

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، أنه يتم إخراج زكاة الفطر من القمح والشعير والتمر والزبيب.

كهربا: ناس كتير ساعدتني في دفع الغرامة.. وحسين لبيب شخصية محترمة

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على سداده الغرامة لنادي الزمالك قائلًا: "موضوع الغرامة كنت هطول شوية اقعد سنتين تاني وكابتن حسين لبيب شخصية محترمة وقربنا المسافات وربنا سدد في الوقت المناسب".