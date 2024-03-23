500 مليون جنيه|منصة شهيرة تنصب على 80 ألف شخص.. ورسالة عاجلة للمواطنين

تحدّث أحمد والي، رئيس قسم نقل البيانات بإحدى شركات الاتصالات، عن منصة شهيرة تنصب على 80 ألف مواطن في 500 مليون جنيه.

وقال أحمد والي، رئيس قسم نقل البيانات بإحدى شركات الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "هذه المنصة تعمل على نظام المُراهنات، وتعطي للعُملاء ثقة في البداية".

وتابع: "المنصة اعتمدت على نظام التسويق الهرمي، وهي إذا جبت شخص آخر ستأخذ نسبة عَليهِ".

ووجّه نصائح للمواطنين، قائلاً: "لا توجد فلوس دون تعب، ولا يوجد شخص لا يعرفك على الإنترنت سيُعطيك الفلوس، ولا تثق في أحد على الإنترنت".

واسترسل: "أصحاب المنصة يستخدمون طريقة أرقام الهاتف لدفع الفلوس"، مُعقبًا: "لو لقيت رقم تليفون بيقول لك حوّلي فلوس.. لا تحول له.. لأنك متعرفش مين ده، ولا تثق في أي مُعاملات مالية خارج إشراف الدولة".

