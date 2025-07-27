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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هاني رمزي بعد أزمة وفاء عامر: «واضح في ناس لسه ميعرفوش هيا مين»

هاني رمزي
هاني رمزي
علا محمد

حرص الفنان هاني رمزي على دعم الفنانة وفاء عامر بعد الشائعات الأخيرة، حيث تعرضت الفنانة الكبيرة مؤخرًا لهجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات بالتورط في وفاة اللاعب إبراهيم شيكا والتجارة بأعضائه، وهي اتهامات لا تستند إلى أي دليل. وقد تضامن عدد كبير من الفنانين والنقابات الفنية معها.

وشارك هاني رمزي صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وكتب: "صديقتي وأختي وزميلتي وفاء عامر... مفيش حد في جدعنتك ولا كرمك ولا طيبتك، وربنا يحفظك ويخليكي لأسرتك ولكل اللي يعرفوكي كويس... لأن واضح إن في ناس لسه ما يعرفوش مين وفاء عامر بجد!"

كما قالت الفنانة منة فضالي في منشور لها عبر إنستجرام: "وفاء عامر نجمة كبيرة وست جدعة و100 راجل، وعيب أوي أوي اللي بيتقال عليها ده، طول عمرها بتعمل خير كتير وكريمة مع كل الناس."

وأضافت: "ليه عدم التربية والاتهام اللي ملوش أي لازمة؟ يا أحلى وفاء، إنتي نجمة وجميلة ومحبوبة، وسيبك من الناس اللي ما وراهاش غير الهري."

من جانبها، أعلنت نقابة المهن الموسيقية تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر ضد الحملة المغرضة التي تتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت النقابة أنها تواصلت مع الفنانة مساء أمس للاطمئنان عليها ومتابعة الموقف عن قرب، مشيرة إلى أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، ولها مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مؤكدة دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

الفنان هاني رمزي وفاء عامر لهجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد اتهامات بالتورط في وفاة اللاعب إبراهيم شيكا إبراهيم شيكا منة فضالي نقابة المهن الموسيقية

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