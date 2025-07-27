بعد أزمتها الصحية .. مدحت العدل يوجّه رسالة دعم لـ «أنغام»

وجّه الكاتب والسيناريست مدحت العدل عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة دعم بصورة للفنانة أنغام، ومساندة لها بعد تعرّضها لأزمة صحية مؤخرًا.

وكتب العدل في تعليقه على الصورة: "دعواتنا بالشفاء والسلامة للنجمة الجميلة أنغام، ربنا يقومك بالسلامة وترجعي لجمهورك بألف خير".



وكانت قد تصدّرت الفنانة والمطربة أنغام مؤشرات محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة بعد انتشار أنباء عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، وسط دعوات بالشفاء ومساندة واسعة من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.



والتزمت «أنغام» الصمت حيال تفاصيل مرضها ثم خرجت مطربة مصر الأولى عن صمتها لأول مرة بعد تداول أنباء عن مرضها، لتعلن عبر مديرة أعمالها رندا رياض أنها تعاني من بعض المشكلات الصحية في البنكرياس، وتُجري الفحوصات الطبية اللازمة بأحد المستشفيات في ألمانيا.

وأكد فريق أنغام الإعلامي نجاح العملية ودعوة الجمهور إلى انتظار التحديثات الطبية الرسمية.