مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حقيقة مرض أنغام

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على ما يتردد بشأن تعرض الفنانة والمطربة أنغام لأزمة صحية وخصوعها لفحوصات طبية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه يجب ألا نجزم بأنها مريضة ومن الممكن أن تكون تجري فحوصات طبية.

رسالة عاجلة من مفيدة شيحة للفنانة أنغام

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن الفنانة أنغام لها مكانة كبيرة في قلوبنا وقلوب الملايين وأثرت بالفن الذي تقدمه على مدار سنوات.

ووجهت مفيدة شيحة، رسالة للفنانة انغام، قائلة :"ألف سلامة عليكي وترجعي لينا بأحلى صحة وخير، وترجعي بصحة حلوة تليق بصوت الجميل، ونتمنى العودة سريعا".

وأكملت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الفنان أنغام وازمتها الصحية تشهد حالة من الجدل، متسائلة :"هل بتعمل فحوصات طبية ولا عندها مشكلة صحية ولا يصح أن نجزم بأي شيء".

تصدرت الفنانة أنغام محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة صادمة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت خلالها وهي مستلقية على سرير طبي أثناء نقلها داخل أحد المستشفيات، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

وظهرت أنغام وهي مغطاة ببطانية وترافقها ممرضة في لقطة أثارت قلق الجمهور ودفعته للتفاعل الكبير والدعاء لها بالشفاء، في ظل غياب أي تعليق مباشر منها حول وضعها الصحي.

